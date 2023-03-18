Дзюба запорол 11-метровый в ворота «Краснодара»

В матче 20-го тура Премьер-лиги «Локомотив» принимает «Краснодар». «Быки» ударно провели первый тайм. Хуниор Алонсо забил свой дебютный мяч после подачи углового, а Джон Кордоба наказал Хермана Конти и его команду за оплошность в обороне и расстрелял ворота. На 45-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «быков» после фола Эдуарда Сперцяна на Игоре Смольникове. На восьмой компенсированной минуте Артём Дзюба пробивал 11-метровый, направив мяч левее центра, и Станислав Агкацев поймал мяч.

Перед вторым таймом счет 2:0 в пользу «Краснодара».

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