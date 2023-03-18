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Баринов: «В перерыве получили немножечко люлей, ну как немножечко, хорошо получили»

18 Марта 2023 • 21:52 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Краснодар
окончен

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Краснодар» (3:2) Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что было в раздевалке в перерыве матча?

- Получили немножечко люлей. Ну как немножечко? Хорошо получили и на второй тайм вышли с другим настроем, поэтому и выиграли. Не знаю, с чем связано. Мы когда начинаем домашние игры, или там можно взять «Акрон», первый тайм вообще безобразно играем. Сложно сказать с чем это связано. Не знаю, надо в нас разобраться видимо и к чему-то прийти. Мы со «Спартаком» первый тайм ужасно играли, с «Акроном» первый тайм и сегодня. То, что смогли перевернуть ход матча, все молодцы, все бились, это очень важные три очка. Мы начали старт с трех побед и постараемся на этом не останавливаться.

- Про гол свой расскажите.

- Можете записать это как автогол, мне без разницы. Самое главное, что мы выиграли, можете на любого игрока записать. Для меня это не важно. Главное, что есть три очка, и мы выиграли.

- Вот эта история с «Акроном», вашей дисквалификацией насколько влияла лично на вас перед этим матчем и все обсуждение, что было?

- Нисколько. Я даже не реагировал никак на это. Что случилось, то случилось. Мы двигаемся дальше.

- Вы сказали, что не понимаете, почему у «Локомотива» такие первые таймы получаются. Понимаете ли, почему у «Локомотива» так много удалений в последнее время?

- Это футбол, все ошибаются, мы удалились сегодня из-за совсем глупого фола. Оставлять команду вдесятером, когда можно было спокойно доиграть и довести матч до победы. Не знаю, я особо не видел, сейчас приду с игры, поговорю, трогал он его или не трогал. Насколько я знаю, резервный судья подсказал. Наверное, очень много вопросов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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