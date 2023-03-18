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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов установил новый рекорд «Локомотива»

18 Марта 2023 • 21:49 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Краснодар
окончен

В двадцатом туре российского чемпионата московский «Локомотив» обыграл со счетом 3:2 «Краснодар», и это была уже третья кряду победа для железнодорожников. Все три были одержаны после возобновления российского чемпионата и при новом тренере - Михаиле Галактионове.

Как оказалось, новый наставник клуба установил новый рекорд, так как до этого ни одному новому тренеру «Локомотива» не удавалось начать свою карьеру в клубе с трех побед кряду. В следующем туре «Локомотив» сыграет с бывшим клубом Михаила Галактионова - нижегородским «Пари НН». Эта игра состоится в первый день апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Михаил Галактионов
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