Пономарёв: «Игра «Краснодара» и «Динамо» была равной, но гости больше ошибались»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своими впечатлениями от вчерашнего матча РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Игра завершилась победой «быков» с уверенным счётом – 3:1.

«Вроде бы старались динамовцы, но повезло больше «Краснодару», они допустили меньше ошибок. Так тоже бывает. В целом гости хорошо начали, и первый гол забили – Тюкавин здесь молодец. Абсолютно равная игра была, и довольно качественная», - рассказал Пономарёв порталу Rusfootball.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с другой столичной командой – «Локомотивом» Михаила Галактионова, а «Динамо» ожидает встреча в гостях с екатеринбургским «Уралом».