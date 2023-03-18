В заключительном субботнем матче 20-го тура Премьер-лиги «Локомотив» и «Краснодар» подарили болельщикам настоящий триллер. Мячи регулярно влетали в сетку и практически столько же раз были остановлены каркасом ворот, арбитр удалял игроков обеих команд. Первый тайм прошел под контролем гостей, которые забили два гола. Но после перерыва всё изменилось, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков и Артём Дзюба вырвали для «Локомотива» такую важную победу - 3:2.

Как это было - смотрим в видеообзоре.