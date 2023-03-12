Дзюба: «Удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба подвёл итоги вчерашней победы над «Ахматом» в Грозном. Напомним, «железнодорожникам» удалось обыграть хозяев поля с минимальным счётом – 1:0. Во время игры гости схлопотали два удаления.

«Это героическая победа, она показывает, что у наших игроков есть характер. Важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха (Илья Лантратов – Ред.) — он умничка, в очередной раз всем всё доказал. Все ребята — красавцы. Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов», - делится Дзюба с «Матч ТВ».

После матча, напомним, «Локомотив» поднялся вплотную к 12 месту турнирной таблицы РПЛ и сравнялся с «Пари НН» по очкам – у обоих клубов теперь 19 баллов.