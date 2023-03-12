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Ненахов: «Оставлю своё удаление на совести Кукуяна»

12 Марта 2023 • 11:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

Защитник «Локомотива» из Москвы Максим Ненахов заявил, что не заслуживал удаления во вчерашнем матче против «Ахмата». Напомним, что в этом выездном матче «Локомотив» выиграл, обороняясь от атак хозяев вдевятером – по красной карточке у «железнодорожников» получили Станислав Магкеев и Максим Ненахов.

«Слава богу, что смогли победить вчера. А что касается удаления… Я не знаю, как сейчас трактуют такие эпизоды. Приезжает к нам судья, говорит, что по касательной наступаешь на ногу, и есть возможность дать вторую желтую карточку — ее лучше не давать. Но арбитр Кукуян считает, что лучше дать вторую желтую, и он даёт её. Притом, мы уже были в меньшинстве. Оставлю удаление на его совести», - цитирует Ненахова «Матч ТВ».

Напомним, что Ненахов получил вторую жёлтую карточку во вчерашнем матче после того, как наступил на ногу лидеру «Ахмата» Бернарду Берише.

Тем не менее, «железнодорожникам» удалось набрать три очка и подобраться вплотную к 12 месту, которое занимает «Пари НН». Теперь у «Локомотива» и у нижегородского клуба по 19 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Павел Кукуян Максим Ненахов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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