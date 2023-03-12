Сенников: «Локомотив» потихоньку возрождается»

Бывший защитник «Локомотива» из Москвы Дмитрий Сенников отметил прогресс своей бывшей команды после вчерашней победы над «Ахматом» в гостях - 1:0. Её «железнодорожники», напомним, одержали вдевятером, пострадав по ходу игры от двух удалений.

«Локомотив» потихоньку возрождается. Ребята проявили характер, в некоторых эпизодах после удалений действовали самоотверженно. Выстояли. Были хорошие моменты у команды даже в меньшинстве. А молодые игроки, Глушенков с Пиняевым отлично взаимодействовали», - поделился Сенников с Metaratings.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с непростым соперником, от которого можно ожидать чего угодно – в гости на «РЖД Арену» приедет «Краснодар» Владимира Ивича, уверенно обыгравший вчера дома столичное «Динамо» - 3:1.