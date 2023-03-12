Кристиан Рамирес: «Может быть, Кади поведёт команду в ресторан после своих голов»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес оценил вчерашнюю победу своего клуба над столичным «Динамо» в рамках РПЛ. Напомним, что «быки» уверенно разобрались с динамовцами на домашней арене – 3:1. А бразильский новичок «Краснодара» Кади Боржес оформил в матче дубль.

«Пока не знаю, но, может быть, Кади поведёт нас в ресторан после своих первых голов. Он молодец, не зря его признали лучшим игроком матча. Здорово, что наши футболисты показывают такой результат», - сказал с улыбкой Рамирес «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем туре РПЛ краснодарцев ожидает непростой выезд в Москву. На «РЖД Арене» быки сыграют с набравшим отличный ход и мотивированным «Локомотивом».

«Всегда хотим выигрывать, тем более дома. Вчера наша команда выложилась на все 100%», - добавил защитник.