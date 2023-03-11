Заключительный субботний матч 19-го тура Премьер-лиги получился результативным. «Краснодар» быстро пропустил от «Динамо», когда Константин Тюкавин в падении здорово пробил головой. «Быки» быстро отыгрались в похожем ключе, только здесь Кади выпрыгнул очень высоко и пробил Антона Шунина. Победный гол также на счету бразильца, только он получился скандальным, рядом с чудесной траекторией полета мяча находился игрок «Краснодара» - офсайд как никак. На 90-й минуте все вопросы снял Никита Кривцов - 3:1.

Все главные события поединка представлены ниже.