Бывший аналитик ЦСКА: «Чалов — один из сильнейших нападающих России»

Экс-аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский поделился мнением о перспективах нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

Напомним, вторую часть прошедшего сезона футболист провёл на правах аренды в швейцарском «Базеле».

«Посмотрим, как будет развиваться его карьера, но я считаю Чалова одним из самых сильных российских нападающих, обладающим резкостью, стартовой скоростью и умением открываться», — приводит слова Ушанского Sport24.

По мнению Ушанского, вместе с новичками ЦСКА Хесусом Мединой и Хорхе Карраскалем Чалову будет легче себя проявить.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл за «Базель» и ЦСКА в общей сложности 35 матчей, в которых забил четыре гола, а также сделал пять результативных передач.