Мухин: Ахметов слишком много говорит

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал поведение хавбека «армейцев» Ильзата Ахметова.

«Когда пришёл в ЦСКА, дольше всех не мог привыкнуть к Ильзату Ахметову: слишком много разговаривает, кричит что-то. Сейчас уже привык: мимо ушей всё пролетает», — приводит слова Мухина официальный Youtube-канал клуба.

Помимо этого, Мухин рассказал о своей самой дорогой покупке в жизни, он купил массажное кресло для бабушки и дедушки.

20-летний футболист перешел в ЦСКА из «Локомотива» летом 2021 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата России и не отметился голевыми действиями.