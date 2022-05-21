Дзагоев впервые объяснил своё решение покинуть ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев впервые после объявления своего ухода из ЦСКА высказался на эту тему.

«Конечно, комок в горле есть. За четырнадцать лет было много хороших моментов: чемпионства, кубки, победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Что я сейчас вспоминаю в первую очередь? То, как мы прошли «Спортинг» в квалификации ЛЧ, золотой гол «Рубину» и наше первое чемпионство в 2013-м. Это всё останется в памяти», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Полузащитник поблагодарил всех, кто имеет отношение к ЦСКА, от охранников до врачей. Футболист отметил, что сегодня, с командой попрощались болельщики, которые всегда поддерживали его.

Дзагоев признался, что не думал покидать команду, но так получилось, и никаких вопросов, и претензий к руководству клуба он не имеет.

Футболист добавил, что впереди у него новый путь. Физически игрок готов, и мотивация играть в футбол – запредельная.

В эти минуты проходит заключительный матч сезона-2021/22, в котором ЦСКА принимает «Ростов». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.