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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзагоев впервые объяснил своё решение покинуть ЦСКА

21 Мая 2022 • 18:16 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Ростов
1.73 4.00 4.50
2-й тайм

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев впервые после объявления своего ухода из ЦСКА высказался на эту тему.

«Конечно, комок в горле есть. За четырнадцать лет было много хороших моментов: чемпионства, кубки, победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Что я сейчас вспоминаю в первую очередь? То, как мы прошли «Спортинг» в квалификации ЛЧ, золотой гол «Рубину» и наше первое чемпионство в 2013-м. Это всё останется в памяти», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Полузащитник поблагодарил всех, кто имеет отношение к ЦСКА, от охранников до врачей. Футболист отметил, что сегодня, с командой попрощались болельщики, которые всегда поддерживали его.

Дзагоев признался, что не думал покидать команду, но так получилось, и никаких вопросов, и претензий к руководству клуба он не имеет.

Футболист добавил, что впереди у него новый путь. Физически игрок готов, и мотивация играть в футбол – запредельная.    

В эти минуты проходит заключительный матч сезона-2021/22, в котором ЦСКА принимает «Ростов». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев РПЛ
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Идет 68 минута Нижний Новгород 1:0 Зенит 3.20 3.30 2.30
Идет 66 минута ЦСКА Москва 3:0 Ростов 1.73 4.00 4.50
Идет 69 минута Арсенал Тула 1:2 Урал
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