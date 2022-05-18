Алдонин – о приостановке карьеры Фернандеса: «Потеря для клуба и для всего российского футбола»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Марио Фернандес все десять лет прекрасно выступал в ЦСКА. Отличный футболист. Это, безусловно, потеря для клуба и для всего российского футбола», — сказал Алдонин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, ранее мы сообщили о том, что 31-летний бразилец объявил о приостановке карьеры. Известно, что после последнего тура в нынешнем сезоне РПЛ футболист улетит в Бразилию.

За «армейский» клуб Фернандес выступал с 2012 года, он перешёл в российский клуб из «Гремио» за 10,5 миллионов евро.

ЦСКА в 30-м туре сыграет против «Ростова». Встреча пройдёт 21 мая, начало – в 17:00 мск.