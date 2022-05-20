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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «В ЦСКА назрели изменения»

20 Мая 2022 • 13:34 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.80
21.05 17:00

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин перед матчем 30-го тура РПЛ против «Ростова» поделился мнением о нынешней ситуации в армейском клубе.

Экс-футболист считает, что в ЦСКА назрели изменения, которые должны будут произойти по окончании текущего сезона.

«ЦСКА сейчас находится в подвешенном состоянии. Тяжело спрогнозировать, что будет с командой и Березуцкими. Изменения уже назрели. Сядут и будут разбираться», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Также Масалитин призвал «армейцев» наигрывать молодёжь, приведя в пример «Краснодар» и «Крылья Советов».

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится завтра, 21 мая. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Валерий Масалитин
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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