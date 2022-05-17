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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов опроверг новости о завершении карьеры Дзагоева

17 Мая 2022 • 22:05 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
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21.05 17:00

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов отреагировал на слухи о том, что полузащитник Алан Дзагоев может завершить карьеру.

«Разговаривал с Аланом, он полон желания играть, о завершении карьеры не думает. Насчет того, собирается он уходить из ЦСКА или нет — не знаю», — заявил Габулов Sport24.

Ранее российские СМИ писали о том, что 31-летний футболист завершит карьеру по окончании текущего сезона. В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 22 матчах за «армейский» клуб и отметился тремя голевыми передачами.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков после 29 туров.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Габулов Алан Дзагоев РПЛ
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