Габулов опроверг новости о завершении карьеры Дзагоева

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов отреагировал на слухи о том, что полузащитник Алан Дзагоев может завершить карьеру.

«Разговаривал с Аланом, он полон желания играть, о завершении карьеры не думает. Насчет того, собирается он уходить из ЦСКА или нет — не знаю», — заявил Габулов Sport24.

Ранее российские СМИ писали о том, что 31-летний футболист завершит карьеру по окончании текущего сезона. В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 22 матчах за «армейский» клуб и отметился тремя голевыми передачами.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков после 29 туров.