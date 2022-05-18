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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чепчугов высказался о приостановке карьеры Фернандеса

18 Мая 2022 • 19:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал приостановку карьеры Марио Фернандеса.

«Марио был прекрасен в игре. У него искренняя улыбка. Он большой игрок. Лучший на позиции крайнего правого защитника, с кем довелось играть, но чаще — наблюдать за ним», — сказал Чепчугов «Спорт-Экспрессу».

Ранее мы сообщили о том, что бразилец принял решение приостановить карьеру. Он признался, что после матча 30-го тура против «Ростова» улетит в Бразилию.

Встреча ЦСКА – «Ростов» пройдёт 21 мая в Москве на «ВЭБ Арене». Начало матча – в 17:00 мск.

«Армейцы» после 29 туров набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Чепчугов Марио Фернандес РПЛ
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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