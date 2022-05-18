Чепчугов высказался о приостановке карьеры Фернандеса

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал приостановку карьеры Марио Фернандеса.

«Марио был прекрасен в игре. У него искренняя улыбка. Он большой игрок. Лучший на позиции крайнего правого защитника, с кем довелось играть, но чаще — наблюдать за ним», — сказал Чепчугов «Спорт-Экспрессу».

Ранее мы сообщили о том, что бразилец принял решение приостановить карьеру. Он признался, что после матча 30-го тура против «Ростова» улетит в Бразилию.

Встреча ЦСКА – «Ростов» пройдёт 21 мая в Москве на «ВЭБ Арене». Начало матча – в 17:00 мск.

«Армейцы» после 29 туров набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.