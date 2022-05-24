Карпин: «Вспоминает ли сейчас кто-то про чемпионства Слуцкого в ЦСКА?»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признался, что возможность выиграть Кубок для него не является определяющим фактором при выборе команды.

В качестве примера специалист привёл наставника «Рубина» Леонида Слуцкого, который трижды выигрывал чемпионат и дважды — Кубок страны.

«Ну возьму я его, окей. Слуцкий сколько раз выигрывал чемпионат и Кубок? И что про него пишут и говорят теперь? Вспоминает кто-то про его чемпионства в ЦСКА? Ну напишут про меня — Обладатель Кубка России, и что изменится? Для меня ничего», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, наивысшим достижением Карпина в качестве тренера являются две серебряные медали со «Спартаком» в 2009 и 2012 годах.