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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Вспоминает ли сейчас кто-то про чемпионства Слуцкого в ЦСКА?»

24 Мая 2022 • 09:42 Комментировать (4)
ЦСКА Москва
4:0
Ростов
окончен

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признался, что возможность выиграть Кубок для него не является определяющим фактором при выборе команды.

В качестве примера специалист привёл наставника «Рубина» Леонида Слуцкого, который трижды выигрывал чемпионат и дважды — Кубок страны.

«Ну возьму я его, окей. Слуцкий сколько раз выигрывал чемпионат и Кубок?  И что про него пишут и говорят теперь? Вспоминает кто-то про его чемпионства в ЦСКА? Ну напишут про меня — Обладатель Кубка России, и что изменится? Для меня ничего», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, наивысшим достижением Карпина в качестве тренера являются две серебряные медали со «Спартаком» в 2009 и 2012 годах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Леонид Слуцкий
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