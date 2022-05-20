Мягкая форма прощания: Фернандес может в ЦСКА не вернуться

В среду стало известно, что Марио Фернандес принял решение приостановить карьеру. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этой новости.

В среду стало известно, что Марио Фернандес покинул ЦСКА. По крайней мере временно. Защитник решил приостановить карьеру и отправиться на родину в Бразилию, где у него недавно родился ребёнок. Стороны подчеркнули, что договор продолжает действовать. ЦСКА ждёт Фернандеса обратно, сам латераль готов вернуться и связывает своё будущее с «армейцами» даже после окончательного завершения карьеры. Агент Фернандеса также успел добавить, что у игрока были варианты приостановить контракт с ЦСКА и вернуться играть в Бразилию, но это не входит в планы игрока. Он любит армейский клуб.

С точки зрения пиара всё было обставлено максимально красиво. Тем не менее сам ход Фернандеса вызывает удивление. Несколько странно объяснять всё это усталостью. Во-первых, бразильцу всего 31 год. Во-вторых, сейчас и так будет летний перерыв в чемпионате. В конце концов можно было просто уехать и вернуться чуть позже.

Отъезд Фернандеса выглядит как мягкая форма прощания. Марио уезжает, но вроде остаётся игроком ЦСКА. Пока его не будет, неизвестно сколько, «армейцы» привыкнут жить без него. Через какое-то время легче будет заявить о расторжении контракта. Вероятно, сейчас было бы не очень здорово констатировать, что из нашей страны сбежал такой легионер, которому вообще-то выдали российский паспорт. Плохой пиар и для нашего футбола, и для ЦСКА конкретно.

Кажется, Фернандес просто воспользовался ситуацией. Он приехал в нашу страну молодым и перспективным и дорос до хорошего уровня. ЦСКА точно мог в какой-то момент продать латераля в Европу в хороший клуб за неплохие деньги. Однако сам Фернандес предпочёл остаться в России, за что его можно в принципе поблагодарить. По крайней мере он был украшением нашего чемпионата в последние годы.

И всё же Фернандес сам оказался заложником своего решения. ЦСКА в последние годы перестал быть тем клубом, куда бразилец приезжал. «Армейцы» перестали играть в Лиге чемпионов и бороться за высокие места. В какой-то момент Фернандеса стали окружать юнцы. Со спортивной точки зрения ЦСКА перестал быть привлекательным клубом. С другой стороны, уезжать куда-то было уже поздно. Всё же годы брали своё.

Сейчас же и вовсе футбол в России стал сугубо внутренним продуктом. Бороться с ЦСКА за тройку – так себе цель для Фернандеса, который привык к иному. Конечно, есть аспект денег. Однако, видимо, финансы для него не на первом месте.

Уехать же в Бразилию или куда-то в Азию стало бы предательством того образа, который сам Фернандес создал. Марио и сам говорил, и про него рассказывали, что он любит ЦСКА, Москву и Россию. После всего этого взять и уехать было бы большим ударом по репутации. Фернандес при этом, вполне вероятно, действительно связывает своё будущее с нашей страной, так что надо быть аккуратным.

Конечно, Фернандес ещё может вернуться. Если ситуация в мире наладится, наши клубы вернутся в еврокубки, то у бразильца появятся причины вновь примерить красно-синюю майку. Пока же, видимо, проще посидеть дома, подождать и тихо попрощаться с ЦСКА, если ничего не поменяется в ближайшей перспективе.

Роман Андреев