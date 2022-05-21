Щенников рассказал о самом ярком событии в нынешнем сезоне РПЛ

Защитник ЦСКА Георгий Щенников назвал самую яркую эмоцию уходящего футбольного года.

«Две победы над «Спартаком», хоть я тогда и не играл. Не зря фанаты говорят: выиграйте дерби, и сезон уже прошёл не зря», — приводит слова Щенникова пресс-служба «армейцев».

Также футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду на то, что следующий сезон сложится для ЦСКА более удачно.

В текущем сезоне 31-летний защитник провёл в составе «красно-синих» 15 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Сегодня, 21 мая, в рамках 30-го тура РПЛ ЦСКА примет на своём поле «Ростов». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.