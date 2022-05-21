Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева по окончании сезона.

«Алану уже пора на заслуженный отдых. Он безусловно легенда ЦСКА. В футболе сложно стать игроком высокого уровня, но не менее сложно вовремя уйти, чтобы не освистывали и не кричали в спину. Это нормально, он возрастной игрок всё-таки.

Алан – воспитанник осетинского футбола. Как вы считаете, может ли он продолжить карьеру в «Алании»?

«Конечно может, только зачем? Возможно хочет красиво завершить карьеру у себя на родине, но я не думаю. Как я понимаю Дзагоев подвержен травматизму, «Алания» играет на синтетике, поэтому я не думаю, что он сможет много играть. Другое дело, он может работать вне состава. В руководстве, может быть ещё где-нибудь», — сказал Селюк.

Сегодня, 21 мая, Дзагоев проведёт последний матч в ЦСКА. Он ранее заявил, что первые 15 минут матча 30-го тура РПЛ проведёт на фан-секторе «армейцев».

Встреча ЦСКА – «Ростов» состоится на «ВЭБ Арене», начало – в 17:00 мск.

Ранее мы сообщили о том, что 31-летний Дзагоев покинет ЦСКА по окончании сезона-2021/22.

Полузащитник дебютировал за основную команду в 2008 году. За все время в команде он сыграл 397 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.