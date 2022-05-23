Карпин озвучил тройку лучших игроков РПЛ по итогам сезона

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин назвал тройку лучших игроков чемпионата России 2021/22.

«Три лучших футболиста РПЛ этого сезона? «Клаудиньо, Барриос, Бикфалви», — цитирует Карпина Sport 24.

Полузащитники Клаудиньо и Вильмар Барриос выступают за «Зенит», а хавбек Эрик Бикфалви является игроком «Урала».

«Ростов» под руководством Валерия Карпина занял восьмое место по итогам сезона Российской премьер-лиги 2021/22, набрав 38 очков за 30 матчей. Победителем чемпионата России стал санкт-петербургский «Зенит», оформив первое место за три тура до завершения сезона.