ЦСКА готов платить Николичу 2 миллиона евро в год

ЦСКА заинтересован в приглашении экс-наставника «Локомотива» Марко Николича, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство армейского клуба готово платить сербскому специалисту зарплату в размере двух миллионов евро за сезон. Однако тренеру более интересен вариант с работой в белградском «Партизане» из-за возможности выиграть чемпионат или Кубок Сербии.

Николич покинул пост главного тренера «Локомотива» в октябре прошлого года. Под его руководством «железнодорожники» сумели выиграть Кубок России, а также бронзовые медали чемпионата страны. В настоящий момент сербский специалист находится без работы.