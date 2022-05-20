ЦСКА объявил об уходе Магнуссона

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что команда не будет продлевать истекающий контакт защитника Хёрдура Магнуссона и исландец покинет клуб по окончании сезона.

«Спасибо, викинг! Хёрдур Магнуссон покидает ПФК ЦСКА», — говорится в заявлении.

29-летний исландец перешёл в «армейский» клуб летом 2018 года из «Бристоль Сити». За российскую команды он сыграл 92 матча, в которых отметился пятью голами и одной голевой передачей.

В нынешнем сезоне футболист сыграл лишь в трёх матчах за «красно-синих».

ЦСКА перед последним 30-м туром РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.