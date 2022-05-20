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В ЦСКА прокомментировали уход Магнуссона

20 Мая 2022 • 19:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.80
Через 20 ч. 52 мин.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе защитника Хёрдура Могнуссона по окончании текущего сезона.

«В каждой игре Хёрдур демонстрировал бойцовские качества, за что его полюбили наши болельщики. Мы благодарны ему за период в ПФК ЦСКА, желаем успешной карьеры и обойтись без серьёзных травм», — передаёт слова Бабаева пресс-служба московской команды.

Функционер добавил, что Магунссон пришёл в клуб в важный момент перестройки и сходу стал центральным защитником и одним из лидеров того состава. Бабев также вспомнил две победы над «Реалом», в которых Магнуссон принимал участие.

Напомним, сегодня, 20 мая, ЦСКА объявил о том, что не будет продлевать контракт с 29-летним Магнуссоном. Исландец сыграл за команду 92 игры и побеждал в Суперкубке России.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев РПЛ Хёрдур Магнуссон
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