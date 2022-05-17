Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за ситуации внутри клуба

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил желание покинуть команду после 10 лет в клубе.

«На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Сообщается, что юристы, представляющие интересы Фернандеса, уже начали изучать возможности ухода игрока из ЦСКА этим летом.

31-летний бразилец перешёл в московский клуб из бразильского «Гремио» в 2012 году. Трансфер обошёлся «армейцам» в 10,5 млн евро. В составе ЦСКА Фернандес трижды выигрывал чемпионат России, дважды Суперкубок и один раз Кубок страны.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 29 матчах за ЦСКА, в которых забил 2 гола. «Красно-синие» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем сезоне российские клубы не сыграют в еврокубках из-за санкций УЕФА.