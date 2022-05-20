ЦСКА и Дзагоев расторгли контракт

ЦСКА и Алан Дзагоев договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Сообщается, что после матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» будет организована церемония чествования Дзагоева, а также других футболистов, покидающих команду. Отметим, что контракт российского полузащитника с московским клубом действовал до лета следующего года.

«Алан войдёт в историю как один из самых знаковых футболистов в истории нашего клуба. У нас было джентльменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. Мы желаем ему получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждём его уже в структуре клуба», — заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Дзагоев защищает цвета «армейцев» с 2008 года. В текущем сезоне 31-летний полузащитник провёл в составе ЦСКА 22 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.