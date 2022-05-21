ЦСКА намерен купить четырёх игроков

ЦСКА намерен сделать минимум четыре приобретения в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

На данный момент уже известно, что по окончании нынешнего сезона московский клуб покинут Алан Дзагоев, Жан-Филипп Гбамен, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон. Также возможен уход из команды турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

Напомним, ранее сообщалось, что об интересе «армейцев» к хавбеку «Фенербахче» Хакану Яндасу.

Церемония чествования игроков, решивших покинуть ЦСКА, состоится сегодня, 21 мая, после матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.