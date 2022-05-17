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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзагоев опроверг новости о завершении карьеры

17 Мая 2022 • 18:55 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев опроверг слухи о завершении карьеры в конце текущего сезона.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещё год действует контракт с ЦСКА», — сказал Дзагоев «Чемпионату».

Ранее в российских СМИ появилась информация о завершении карьеры 31-летнего футболиста в конце нынешнего сезона.

За ЦСКА Дзагоев сыграл 22 матча во всех турнирах. Он смог отличиться лишь тремя результативными передачами. Его контракт с ЦСКА истекает летом 2023 года. Он защищает цвета «армейцев» с 2008 года.

В 30-м туре РПЛ ЦСКА на своём поле сыграет против «Ростова». Встреча состоится 21 мая на «ВЭБ Арене», начало – в 17:00 мск.

 


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ЦСКА Москва Алан Дзагоев РПЛ
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