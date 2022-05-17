Дзагоев опроверг новости о завершении карьеры

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев опроверг слухи о завершении карьеры в конце текущего сезона.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещё год действует контракт с ЦСКА», — сказал Дзагоев «Чемпионату».

Ранее в российских СМИ появилась информация о завершении карьеры 31-летнего футболиста в конце нынешнего сезона.

За ЦСКА Дзагоев сыграл 22 матча во всех турнирах. Он смог отличиться лишь тремя результативными передачами. Его контракт с ЦСКА истекает летом 2023 года. Он защищает цвета «армейцев» с 2008 года.

В 30-м туре РПЛ ЦСКА на своём поле сыграет против «Ростова». Встреча состоится 21 мая на «ВЭБ Арене», начало – в 17:00 мск.