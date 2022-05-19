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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борре прошлым летом мог оказаться в РПЛ эксклюзив

19 Мая 2022 • 17:36 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
2.55 3.65 2.60
21.05 17:00

Рафаэль Борре, забивший гол в финале Лиги Европы и реализовавший решающий пенальти, мог прошлым летом оказаться в РПЛ. Тогда писали, что интерес к нему проявляли «Крансодар» и московсккий ЦСКА. Уже бывший агент футболиста Хельмут Венин в разговоре с ЕФ.ру подтвердил, что такая возможность действительно имелась.

«По ЦСКА не было ничего конкретного, а вот с «Краснодаром» было всё серьёзно. На тот момент я был ещё его представителем.  У нас было официальное предложение от клуба, хорошие условия. Но жена Рафаэля отказалась переезжать в Россию и мы стали искать другие варианты», – заявил агент.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Айнтрахт Франкфурт Рафаэль Сантос Борре
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КРАСНОДАР АХМАТ
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