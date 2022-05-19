Рафаэль Борре, забивший гол в финале Лиги Европы и реализовавший решающий пенальти, мог прошлым летом оказаться в РПЛ. Тогда писали, что интерес к нему проявляли «Крансодар» и московсккий ЦСКА. Уже бывший агент футболиста Хельмут Венин в разговоре с ЕФ.ру подтвердил, что такая возможность действительно имелась.

«По ЦСКА не было ничего конкретного, а вот с «Краснодаром» было всё серьёзно. На тот момент я был ещё его представителем. У нас было официальное предложение от клуба, хорошие условия. Но жена Рафаэля отказалась переезжать в Россию и мы стали искать другие варианты», – заявил агент.