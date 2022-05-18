Бышовец: Фернандес — не легенда ЦСКА

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес возвращается на родину в Бразилию.

«Надо понимать, хотим мы этого или нет, он бразилец. Понятно, что там его родной дом», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Бывший тренер считает, что Фернандес не является легендой команды, он не дослужился до такого звания.

31-летний защитник находится в клубе с 2012 года. За 10 лет он принял участие в 328 матчах, забил 10 мячей и сделал 46 голевых передач.

Ранее стало известно о том, что Марио Фернандес решил приостановить свою игровую карьеру и вернуться в Бразилию по семейным обстоятельствам.