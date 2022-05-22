Защитник «Рубина» Самошников может продолжить карьеру в ЦСКА

Защитник «Рубина» Илья Самошников может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Metaratings.

По информации источника, «армейцы» намерены укрепить фланги своей обороны после ухода Марио Фернандеса. Руководство московского клуба привлекает универсальность Самошникова, который способен действовать и справа, и слева.

Напомним, в матче 30-го тура РПЛ «Рубин» уступил на своём поле «Уфе» (1:2 ) и не смог сохранить прописку в Премьер-лиге. Контракт 24-летнего Самошникова с казанским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной России в 3,5 миллиона евро.