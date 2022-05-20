Алдонин назвал «прекрасным продолжением истории» продление контракта ЦСКА с Акинфеевым

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на продление контракта вратаря команды Игоря Акинфеева с «красно-синими».

«Не было никаких сомнений, что Игорь не завершит карьеру и не перейдет в другой клуб. Новый контракт с ЦСКА был временным вопросом. Поздравляю Игоря и клуб с прекрасным продолжением истории», — сказал Алдонин «Спорт-Экспрессу».

Бывший футболист отметил, что Акинфеев показал пример остальным футболистам после того, как продлил контракт, несмотря на существенное понижение зарплаты.

36-летний капитан является воспитанником ЦСКА. Он провёл за клуб 704 матча во всех турнирах. В составе «красно-синих» он выигрывал шесть раз Кубок России, столько же раз чемпионат страны, семь раз Суперкубок России и Кубок УЕФА в 2005 году.

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за «армейцев» 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей, а ещё 12 матчей он отстоял на ноль.