Агент Гбамена: «Информация про его поход в ночные клубы – фейки»

Бернар Коллиньон, агент, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена, опроверг новости о том, что его подопечный посещал ночные клубы накануне тренировок команды.

«Информация про его поход в ночные клубы и отказ ехать на поезде в Краснодар тоже не соответствует действительности. Все это — фейковые новости», — сказал агент «РБ Спорту».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Гбамен появлялся на тренировках ЦСКА с похмелья. По информации источника, футболист покинет Россию и уедет в «Эвертон» сразу после матча 30-го тура против «Ростова».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Матч ЦСКА – «Ростов» состоится 21 мая в Москве, начало – в 17:00 мск.