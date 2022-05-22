Масалитин — о ЦСКА: «В клубе не может быть два хозяина»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о конфликте Евгения Гинера и Максима Орешкина.

Экс-футболист убеждён, что у клуба не может быть два хозяина.

«Орешкин, если ты сам не соображаешь, то продай уже Гинеру свою долю. А если хочешь рулить, то убирай Гинера», — приводит слова Масалитина Metaratings.

Также Масалитин предложил ЦСКА свои услуги в качестве спортивного директора, заявив, что сумеет всё наладить в клубе за два-три года.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице. В заключительном 30-м туре подопечные Алексея Березуцкого разгромили на своём поле «Ростов» (4:0).