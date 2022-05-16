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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Глебова рассказал, что будущее футболиста будет определяться после окончания сезона

16 Мая 2022 • 20:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.62 4.30 4.90
21.05 17:00

Павел Банатин, агент Данилы Глебова, поделился информацией о будущем футболиста.

«Ждем последний тур, дальше отпуск, после чего станет понятно, что будет в следующем сезоне», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

Агент добавил, что Глебов чувствует себя комфортно в «Ростове». Он отметил, что в команде сложился отличный коллектив, с которым работает прекрасный тренерский штаб.

22-летний Глебов в этом сезоне стал лидером команды. Футболисту довелось выводить «Ростов» несколько раз с капитанской повязкой. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах в РПЛ, он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов РПЛ Павел Банатин Даниил Глебов
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