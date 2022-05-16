Агент Глебова рассказал, что будущее футболиста будет определяться после окончания сезона

Павел Банатин, агент Данилы Глебова, поделился информацией о будущем футболиста.

«Ждем последний тур, дальше отпуск, после чего станет понятно, что будет в следующем сезоне», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

Агент добавил, что Глебов чувствует себя комфортно в «Ростове». Он отметил, что в команде сложился отличный коллектив, с которым работает прекрасный тренерский штаб.

22-летний Глебов в этом сезоне стал лидером команды. Футболисту довелось выводить «Ростов» несколько раз с капитанской повязкой. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах в РПЛ, он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.