Агент: «Бийол остаётся в ЦСКА»

Агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж высказался о будущем словенского футболиста в московском клубе.

Чибеж заверил, что его клиент не собирается менять команду.

«Для Яки ничего не меняется, он остаётся в ЦСКА. Если что-то изменится, мы это обсудим», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что летом армейский клуб покинут Юсуф Языджи, Марио Фернандес и Жан-Филипп Гбамен.

В текущем сезоне 23-летний Бийол провёл за ЦСКА 29 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.