В ЦСКА отреагировали на новости об уходе Фернандеса и Дзагоева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на слухи о том, что защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев покинут клуб в конце сезона.

На официальном сайте ЦСКА Бабаев заявил, что из-за большого количества ложной информации в СМИ об «армейском» клубе, руководство команды приняло решение оперативно реагировать обо всех изменениях в клубе по мере их подтверждения.

Ранее мы сообщили о том, что Дзагоев в конце сезона завершит карьеру. Но, спустя некоторое время он опроверг эту информацию. Фернандес летом намерен покинуть ЦСКА из-за ситуации внутри клуба.

ЦСКА после 29 туров набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.