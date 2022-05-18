Ганчаренко назвал Фернандеса легендой ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко признался, что считает защитника Марио Фернандеса легендой клуба.

«Марио – настоящая легенда, точно наравне с братьями Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым. Великолепная карьера!» – сказал бывший главный тренер «Чемпионату».

Ганчаренко добавил, что Фернандес является одним из лучших футболистов, с кем когда-либо работал специалист. По мнению тренера, он не совершает ошибок в обороне, а в атаке он эффективен.

Сегодня, 18 мая, 31-летний бразилец объявил о приостановке карьеры. Он покинет Россию уже после последнего 30-го тура РПЛ против «Ростова».

Эта игра состоится 21 мая в Москве, начало – в 17:00 мск.