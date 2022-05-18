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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко назвал Фернандеса легендой ЦСКА

18 Мая 2022 • 20:01 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко признался, что считает защитника Марио Фернандеса легендой клуба.

«Марио – настоящая легенда, точно наравне с братьями Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым. Великолепная карьера!» – сказал бывший главный тренер «Чемпионату».

Ганчаренко добавил, что Фернандес является одним из лучших футболистов, с кем когда-либо работал специалист. По мнению тренера, он не совершает ошибок в обороне, а в атаке он эффективен.

Сегодня, 18 мая, 31-летний бразилец объявил о приостановке карьеры. Он покинет Россию уже после последнего 30-го тура РПЛ против «Ростова».

Эта игра состоится 21 мая в Москве, начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Виктор Ганчаренко
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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