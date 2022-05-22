Набабкин: «Как я теперь без Дзагоева?»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин признался, что ему будет тяжело в ЦСКА без Алана Дзагоева, который принял решение покинуть армейский клуб.

«Как я теперь без Дзагоева? Мне лично будет очень тяжело. Жалко и обидно, что расходятся наши пути. Желаю ему удачи и успехов. Он — очень качественный футболист, который ещё проявит себя», — цитирует Набабкина «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что ЦСКА и Дзагоев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Цвета «армейцев» полузащитник защищал с 2008 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего игрока три результативные передачи в 22 проведённых матчах.

35-летний Набабкин, в свою очередь, продлил соглашение с ЦСКА на один год.