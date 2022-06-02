Пономарёв назвал имя тренера, который нужен ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о том, кто должен возглавить «армейцев» в следующем сезоне.

Экс-футболист считает, что братья Березуцкие не справились со совей работой, поплыв во время сезона. Поэтому Пономарём предположил, кто мог бы сменить сегодняшних специалистов у руля ЦСКА.

«Я ещё тогда Бабаеву говорил — Березуцким нельзя доверять команду. Нужен опытный тренер, например Непомнящий. Он может подсказать, что делать, когда команда валится», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона РПЛ ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице, отстав от чемпиона страны «Зенита» на 15 очков.