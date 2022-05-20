35-летний Набабкин продлил контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлил контракт с армейским клубом, сообщает телеграм-канал «красно-синих».

Новое соглашение рассчитано между сторонами до конца следующего сезона.

Набабкин является воспитанником «Спартака». Он начал свой путь в профессиональном футболе в команде «Москва» под руководством Леонида Слуцкого. В 2009 году Набабкин по приглашению тренера перешёл в ЦСКА.

За команду 35-летний футболист отыграл 270 матчей, в которых забил 4 гола и отметился 10 результативными передачами. Действующий контракт истекал летом этого года.

Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном Игорем Акинфеевым. Помимо этого, клуб покинут защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев.