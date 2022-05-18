Бабаев надеется на возвращение Фернандеса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о приостановке карьеры защитника команды Марио Фернандеса.

«Мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернётся домой. Тем не менее, клуб сделает всё необходимое по усилению позиции правого защитника», - приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Функционер добавил, что уход Фернандеса – это серьёзная потеря для клуба. Но, тем не менее, в команде не могли не откликнуться на просьбу футболиста. Бабаев отметил, что бразилец на протяжении 10 лет отдавал всего себя команде и не жалел здоровье, дважды продлевал контракт. Гендир отметил, что ему удалось убедить бразильца приостановить контракт, а не уходить из футбола насовсем.

Фернандес защищает цвета ЦСКА с 2012 года. Он в нынешнем сезоне провёл 27 матчей в Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя голами. Известно, что после матча 30-го тура против «Ростова» бразилец улетит на родину.