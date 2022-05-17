Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев завершит карьеру по окончании сезона-2021/22, сообщает Sport24.

31-летний футболист является воспитанником академии Юрия Коноплёва. Он перешёл в ЦСКА в 2008 году и почти сразу стал основным игроком команды. В последнее время Дзагоев получает большое количество травм, из-за чего, вероятнее всего, и принял такое решение.

В составе «армейцев» он трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз выигрывал Кубок страны и четыре раза поднимал над головой суперкубок.

В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 22 матчах за «красно-синих» во всех турнирах, при этом он отметился лишь тремя голевыми передачами.