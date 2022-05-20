Глебов: Уход из «Ростова»? Всё может быть

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал своё будущее.

«Возможен ли мой уход из «Ростова»? Все возможно. Я никакие варианты исключать не буду», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

На слухи об интересе к полузащитнику со стороны «Зенита», футболист заявил, что сообщил агенту, все переговоры только после окончания текущего сезона, сейчас мысли об игре с ЦСКА.

22-летний полузащитник в текущем розыгрыше чемпионата России принял участие в 28 матчах, забил 4 мяча с сделал 5 ассистов.

В последнем туре Российской премьер-лиги «Ростов» сыграет в гостях с московским ЦСКА, встреча пройдет завтра, 21 мая, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.