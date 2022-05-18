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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин – о приостановке карьеры Фернандеса: «Это его решение, он так решил и всё»

18 Мая 2022 • 19:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о приостановке карьеры защитника ЦСКА и национальной команды Марио Фернандеса.

«Я с ним работал всего один сбор. Спросите тренеров ЦСКА, кто с ним работал. Это его решение, он так решил и все», — заявил Карпин в интервью «Матч ТВ».

Ранее мы сообщили о том, что 31-летний защитник заявил о приостановке карьеры. По слова футболиста, он улетит в Бразилию сразу после последнего матча в чемпионате России.

В 30-м туре РПЛ ЦСКА проведёт домашний матч против «Ростова». Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене» 21 мая, начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Валерий Карпин Марио Фернандес РПЛ
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