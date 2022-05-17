Гбамен начал появляться на тренировках ЦСКА с похмелья

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен замечен на тренировках команды с похмелья после тусовок в московских клубах, сообщил Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации журналиста, Гбамен начал появляться на тренировках с похмелья после тусовок в московских клубах: хавбек воспринимает Россию как место своего трехмесячного отпуска — сразу после матча 30-го тура с «Ростовом» ивуариец покинет ЦСКА и отправится во Францию.

Напомним, «армейцы» взяли футболиста в аренду до конца сезона из «Эвертона». В контракте был прописан пункт о выкупе игрока, но после такого поведения руководство клуба, вероятнее всего, не подпишет полноценный контракт.

За ЦСКА 26-летний футболист сыграл 12 матчей, в которых отметился одним голом и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 10 миллионов евро.