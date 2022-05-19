Широков — об уходе Фернандеса: «Мы даём им паспорта, а они нас через это кидают»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков прокомментировал уход из клуба защитника «армейцев» Марио Фернандеса по окончании нынешнего сезона.

Экс-футболист предположил, что причиной такого решения бразильца с российским паспортом стала усталость.

«Он здесь долго жил, и у нас в принципе с Бразилией более-менее нормальные отношения, поэтому я не думаю, что он кинул и уехал. Может, и правда человек устал от всего, и от футбола в том числе.

Мы всё время даём им паспорта, а они нас через это кидают», — цитирует Широкова «НСН».

Напомним, Фернандес имеет российское гражданство и в составе национальной сборной нашей страны доходил до четвертьфинала чемпионата мира-2018. Красно-синие цвета футболист защищает с 2012 года.

Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Фернандес провёл в составе армейского клуба 29 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.