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Широков — об уходе Фернандеса: «Мы даём им паспорта, а они нас через это кидают»

19 Мая 2022 • 11:24 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
1.65 4.30 4.70
21.05 17:00

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков прокомментировал уход из клуба защитника «армейцев» Марио Фернандеса по окончании нынешнего сезона.  

Экс-футболист предположил, что причиной такого решения бразильца с российским паспортом стала усталость.

«Он здесь долго жил, и у нас в принципе с Бразилией более-менее нормальные отношения, поэтому я не думаю, что он кинул и уехал. Может, и правда человек устал от всего, и от футбола в том числе.

Мы всё время даём им паспорта, а они нас через это кидают», — цитирует Широкова «НСН».

Напомним, Фернандес имеет российское гражданство и в составе национальной сборной нашей страны доходил до четвертьфинала чемпионата мира-2018. Красно-синие цвета футболист защищает с 2012 года.   

Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Фернандес провёл в составе армейского клуба 29 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Широков Марио Фернандес
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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