Шкурин будет выступать за «Ракув» до конца года

«Ракув» не сможет досрочно вернуть в ЦСКА нападающего «армейцев» Илью Шкурина, сообщает Metratings.

Напомним, футболист выступает на правах аренды за польский клуб с февраля нынешнего года. Соглашение рассчитано до конца декабря. Главный тренер «Ракува» Марек Папшун уже заявил, что не рассчитывает на белорусского форварда.

В текущем сезоне 22-летний Шкурин провёл в составе польского клуба два матча, не отметившись в них результативными действиями. Также он выступал за киевское «Динамо», сделав пять результативных передач в 11 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает Шкурина в 1,2 миллиона евро.