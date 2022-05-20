Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Масалитин: «Для молодёжи ЦСКА уход Марио – это большая потеря» эксклюзив

20 Мая 2022 • 19:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1.65 4.30 4.80
Через 20 ч. 52 мин.

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» о перезаключении контракта с Игорем Акинфеевым, приостановке контракта Марио Фернандеса о других трансферных новостях армейцев.

- Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 24 года. Как к этому относитесь?

- Это хорошая новость. Если у Игоря есть здоровье и мотивация, то он должен был получить контракт. Надо смотреть, по какому пути развития вообще пойдет ЦСКА, потому что сейчас много информации по игрокам начинает появляться.

- Как отнеслись к уходу Дзагоева из ЦСКА?

- Мы знаем, что мастерство у него есть. Но Алан подвержен травмам. В этом чемпионате он первый круг отыграл более-менее нормально, где-то даже помогал, выходя на замену. Но видимо, здоровье не позволяет ему играть. И чтобы не мучить друг друга приняли такое решение. Видимо, Алан психологически не справился. Он сам уже устал от этих травм.

- Как отнеслись к решению Марио Фернандеса приостановить карьеру?

- Мне вообще это не понятно. Как на протяжении действия  контракта можно его приостановить. Понятно, что у игрока есть какие-то обстоятельства, о которых мы не знаем. На него же был спрос раньше, а он не уходил никуда, принял российское гражданство, выступал за сборную. Значит, хотел оставаться в ЦСКА. Но что это за формулировка – приостановка контракта? Не понимаю, что произошло.

- Его агент сказал, что Марио может вернуться работать в клуб. Стоит ли его приглашать?

- Он верой и правдой служил клубу. Ему надо было доиграть сезон, а потом смотреть. Если Фернандес хотел куда-то домой поехать, можно было найти кучу вариантов.

- Он сказал, что может еще вернуться играть в ЦСКА.

- Если будут привлекать много молодежи, то дядьки все равно в команде должны быть. Фернандес как раз мог помочь молодежи своим опытом, стремлением. Акинфеев, конечно, лидер, но он на воротах, а нужен такой игрок именно в поле, чтобы он мог видеть ситуацию и подсказывать. Для молодежи уход Марио – это большая потеря.

- У клуба есть право выкупа Языджи за 12 миллионов евро. Надо его выкупать, как считаете, или разочаровались в нем?

- Если бы он сам заплатил клубу эту сумму, чтобы остаться, я бы согласился. Но с такой игрой и отношением к делу… Мне кажется, что с такими баснословными зарплатами, которые сейчас получают некоторые игроки, им у нас делать нечего. Писали, кстати, что Языджи играл с травмой, но зачем его ставить, если у игрока повреждение? Он мог бы усугубить ситуацию.

Реклама


- Почему Языджи перестал ярко играть и забивать? В двенадцати матчах у него восемь мячей и две результативные передачи, но под конце сезона он себя уже так не проявлял.

- Была информация, что у него проблемы со спиной. Не исключаю, что он мог приехать в команду уже с такими проблемами. А потом их усугубил. Мы же видим к чему все пришло – от этого футболиста ничего не осталось. Изначально он здорово играл, а потом уже не мог даже делать свои фирменные передачи. Надо было его лечить.

- Его не стоит выкупать?

- А зачем? Чтобы он пешеходом был? Если он заиграет где-то, то к этому разговору еще можно вернуться. К тому же, это эмоциональный футболист, у которого многое зависит от настроя. А вообще, самый приемлемый для нас вариант – снова взять его в аренду. Может его клуб и пойдет на это.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.05  17:00 Крылья Советов ... Локомотив Москва 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Рубин ... Уфа 2.55 3.15 3.05
21.05  17:00 Химки ... Спартак Москва 4.20 3.75 1.88
21.05  17:00 Краснодар ... Ахмат 2.85 3.45 2.55
21.05  17:00 Динамо Москва ... Сочи 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Нижний Новгород ... Зенит 4.30 4.10 1.79
21.05  17:00 ЦСКА Москва ... Ростов 1.63 3.80 6.00
21.05  17:00 Арсенал Тула ... Урал 2.55 3.15 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
19:54 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА прокомментировали уход Магнуссона
19:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил об уходе Магнуссона
19:21 · Россия. Премьер-лига
35-летний Набабкин продлил контракт с ЦСКА
19:06 · Россия. Премьер-лига
Осинькин исключил уход из «Крыльев Советов» 1
18:59 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о долгосрочном контракте с Ушаковым
18:26 · Россия. Премьер-лига
Первые 15 минут игры с «Ростовом» Дзагоев проведёт на фан-секторе ЦСКА
18:15 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев прокомментировал решение продлить контракт с ЦСКА
18:00 · Россия. Премьер-лига
Джикия приехал на тренировку «Спартака» на чёрной «Волге» 4 видео
17:51 · Кубок России
В РФС опубликовали заявление об ажиотаже на финал Кубка России
17:49 · Россия. Премьер-лига
Васин рассказал, как долго будет играть Акинфеев
17:34 · Россия. Премьер-лига
Васин рассказал, как отреагировал на уход Дзагоева и Фернандеса из ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Глебов: Уход из «Ростова»? Всё может быть
16:39 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» предложили другой вариант для увеличения количества игр 2
16:39 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА планирует снизить сумму выкупа Языджи 1 эксклюзив
16:21 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Дзагоев - футболистище шикарный, он мог бы ещё принести пользу ЦСКА» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем