Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» о перезаключении контракта с Игорем Акинфеевым, приостановке контракта Марио Фернандеса о других трансферных новостях армейцев.

- Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 24 года. Как к этому относитесь?

- Это хорошая новость. Если у Игоря есть здоровье и мотивация, то он должен был получить контракт. Надо смотреть, по какому пути развития вообще пойдет ЦСКА, потому что сейчас много информации по игрокам начинает появляться.

- Как отнеслись к уходу Дзагоева из ЦСКА?

- Мы знаем, что мастерство у него есть. Но Алан подвержен травмам. В этом чемпионате он первый круг отыграл более-менее нормально, где-то даже помогал, выходя на замену. Но видимо, здоровье не позволяет ему играть. И чтобы не мучить друг друга приняли такое решение. Видимо, Алан психологически не справился. Он сам уже устал от этих травм.

- Как отнеслись к решению Марио Фернандеса приостановить карьеру?

- Мне вообще это не понятно. Как на протяжении действия контракта можно его приостановить. Понятно, что у игрока есть какие-то обстоятельства, о которых мы не знаем. На него же был спрос раньше, а он не уходил никуда, принял российское гражданство, выступал за сборную. Значит, хотел оставаться в ЦСКА. Но что это за формулировка – приостановка контракта? Не понимаю, что произошло.

- Его агент сказал, что Марио может вернуться работать в клуб. Стоит ли его приглашать?

- Он верой и правдой служил клубу. Ему надо было доиграть сезон, а потом смотреть. Если Фернандес хотел куда-то домой поехать, можно было найти кучу вариантов.

- Он сказал, что может еще вернуться играть в ЦСКА.

- Если будут привлекать много молодежи, то дядьки все равно в команде должны быть. Фернандес как раз мог помочь молодежи своим опытом, стремлением. Акинфеев, конечно, лидер, но он на воротах, а нужен такой игрок именно в поле, чтобы он мог видеть ситуацию и подсказывать. Для молодежи уход Марио – это большая потеря.

- У клуба есть право выкупа Языджи за 12 миллионов евро. Надо его выкупать, как считаете, или разочаровались в нем?

- Если бы он сам заплатил клубу эту сумму, чтобы остаться, я бы согласился. Но с такой игрой и отношением к делу… Мне кажется, что с такими баснословными зарплатами, которые сейчас получают некоторые игроки, им у нас делать нечего. Писали, кстати, что Языджи играл с травмой, но зачем его ставить, если у игрока повреждение? Он мог бы усугубить ситуацию.

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- Почему Языджи перестал ярко играть и забивать? В двенадцати матчах у него восемь мячей и две результативные передачи, но под конце сезона он себя уже так не проявлял.

- Была информация, что у него проблемы со спиной. Не исключаю, что он мог приехать в команду уже с такими проблемами. А потом их усугубил. Мы же видим к чему все пришло – от этого футболиста ничего не осталось. Изначально он здорово играл, а потом уже не мог даже делать свои фирменные передачи. Надо было его лечить.

- Его не стоит выкупать?

- А зачем? Чтобы он пешеходом был? Если он заиграет где-то, то к этому разговору еще можно вернуться. К тому же, это эмоциональный футболист, у которого многое зависит от настроя. А вообще, самый приемлемый для нас вариант – снова взять его в аренду. Может его клуб и пойдет на это.

Елена Григорьевская